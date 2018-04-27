Омского спортсмена обвиняют в контрабанде анаболических стероидов

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Омске возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его обвиняют в контрабанде стероидов.

Следствие установило, что мужчина через интернет купил лекарства в сопредельной республике для немедицинского использования. У него обнаружили 300 таблеток запрещённых сильнодействующих веществ.

«Мужчина длительное время занимается пауэрлифтингом и употребляет для наращивания мышечной массы андрогенные анаболические стероиды. Установлено, что рецепт врача на лекарственные препараты у него отсутствует», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области