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Омского спортсмена обвиняют в контрабанде анаболических стероидов
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Омского спортсмена обвиняют в контрабанде анаболических стероидов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Омске возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его обвиняют в контрабанде стероидов.
Следствие установило, что мужчина через интернет купил лекарства в сопредельной республике для немедицинского использования. У него обнаружили 300 таблеток запрещённых сильнодействующих веществ.
«Мужчина длительное время занимается пауэрлифтингом и употребляет для наращивания мышечной массы андрогенные анаболические стероиды. Установлено, что рецепт врача на лекарственные препараты у него отсутствует», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что мужчину задержали, когда он получал посылку в почтовом отделении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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