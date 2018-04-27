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В Омской области мужчина напал с ножом на родственников своего ребенка
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В Омской области мужчина напал с ножом на родственников своего ребенка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Накануне поздно вечером в Колосовскую районную больницу были доставлены трое мужчин с колото-резанными ранениями в область спины. Врачи больницы прооперировали их. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает. Медики доложили о сложившейся ситуации в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что у 45-летнего мужчины родился внук. Дочь на протяжении долгого времени скрывала, от кого она беременна. В тот вечер на пороге их дома появился пьяный 19-летний парень и заявил, что он является отцом ребенка. Папаша громко заявил о своих правах. Мужчины вышли на улицу. К их разговору присоединились еще двое родственников дедушки. В результата конфликта молодой человек напал на несостоявшихся родственников с ножом. Все они получили ножевые ранения.
Как писала «Русская планета», похитителю велосипеда в Подмосковье грозит 10 лет. Безработный житель подмосковных Химок может получить серьезный срок за кражу велосипеда. Транспортное средство стоимостью в 26 тысяч рублей было у одной из местных жительниц. Полиция уже задержала подозреваемого и возбудила в отношении него уголовное дело. Мужчина находится под арестом.
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