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В Петербурге 14-летней девочке «сняли порчу» почти за полмиллиона рублей
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В Петербурге 14-летней девочке «сняли порчу» почти за полмиллиона рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Полиция Петербурга ищет женщину, получившую от 14-летней девочки драгоценности на сумму более 400 тысяч рублей под предлогом снятия порчи с ребенка и его родителей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что накануне на Прибрежной улице 14-летняя школьница якобы для снятия порчи с нее и ее родителей передала неизвестной женщине две цепочки, обручальное кольцо, кулон, кольцо с фианитом, крест и кольцо-перстень на сумму 420 тысяч рублей.
"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленницы", — говорится в сообщении.
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