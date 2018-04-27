Похоронное бюро из Татарстана незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат

Предприятие «Горкоммунхоз» из Набережных Челнов, специализирующееся на похоронно-ритуальных услугах, незаконно заработало 1 млн руб. на прокате лопат. Об этом сообщает прокуратура города.

"Установлено, что в 2017-2018 гг. предприятие незаконно взимало с каждого местного жителя, занимающегося похоронами родственников и близких, денежные средства в размере 245 руб. якобы за оформление документов и прокат лопат. В результате незаконных действий предприятием за указанный период незаконно получено почти 1 млн руб. ", — говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку и направила материалы в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).