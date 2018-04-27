Ещё
Похоронное бюро из Татарстана незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похоронное бюро из Татарстана незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат 

Газета.Ru 1 час назад
Предприятие «Горкоммунхоз» из Набережных Челнов, специализирующееся на похоронно-ритуальных услугах, незаконно заработало 1 млн руб. на прокате лопат. Об этом сообщает прокуратура города.
"Установлено, что в 2017-2018 гг. предприятие незаконно взимало с каждого местного жителя, занимающегося похоронами родственников и близких, денежные средства в размере 245 руб. якобы за оформление документов и прокат лопат. В результате незаконных действий предприятием за указанный период незаконно получено почти 1 млн руб. ", — говорится в сообщении.
Прокуратура провела проверку и направила материалы в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).
Газета.Ru: последние новости
СК сообщил о возможном переводе Малобродского под домашний арест В Петербурге ФСБ пресекла канал поставок наркотиков из ЕС Генсек НАТО: мы должны «дожать» Россию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
На Украине захотели забрать Крымский мост174
Путин поблагодарил россиян за понимание140
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине274
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН41
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение