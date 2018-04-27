На Рыбинском водохранилище мужчина застрелил приятеля

На акватории Рыбинского водохранилища в Брейтовском районе мужчина застрелили своего приятеля.

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в феврале этого года. Мужчины — оба жителя Московской области — отправились на зимнюю рыбалку. Между ними вспыхнул конфликт. В результате 36-летний мужчина достал пистолет и трижды выстрелил в спину друга. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

После убийства обвиняемый закопал тело приятеля в ледяные торосы. Об исчезновении мужчины сообщили его родственники. После этого следователи установили подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Дело передано в суд.