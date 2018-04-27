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Москвич во время рыбалки убил друга тремя выстрелами в спину
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Москвич во время рыбалки убил друга тремя выстрелами в спину 

76.ru 42 минуты назад
Фото: 76.ru
Под суд за убийство и хранение оружия пойдёт 36-летний москвич, который застрелил на рыбалке друга.
По данным следствия, всё произошло в феврале на Рыбинском водохранилище, в Брейтовском районе. Москвич со старший приятелем (второму было 55 лет) приехали сюда поудить. Но рыбалка не задалась — поссорились из-за того, как рыбачить, прямо на льду. И тогда более молодой рыбак выхватил пистолет и три раза выстрелил в друга. Все три выстрела — в спину.
Поняв, что натворил, мужчина испугался. И решил избавиться от тела.
— Он закопал тело в ледяных торосах (нагромождениях льда. — Прим.ред.). Об исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы сообщили его родственники, — рассказали в Следственном комитете. — Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области.
Сейчас рыбак, убивший друга, находится под стражей.
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