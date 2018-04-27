Ямальский коммерсант при помощи фирм-однодневок и дальневосточной родни «увёл» 27 миллионов рублей 

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Торгсинтез».
Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Коммерсанты в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, не заплатили налогов на сумму более 27 млн рублей. При этом осужденные использовали «фирмы-однодневки», зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров в городе Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.
На имущество должников наложен арест. Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребенком 14-летнего возраста.