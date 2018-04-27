Ямальский коммерсант при помощи фирм-однодневок и дальневосточной родни «увёл» 27 миллионов рублей

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Торгсинтез».

Они признаны виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Коммерсанты в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, не заплатили налогов на сумму более 27 млн рублей. При этом осужденные использовали «фирмы-однодневки», зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации , а также доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров в городе Владивосток , произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.