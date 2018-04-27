СМИ: В Турции задержан один из главарей ДАИШ 

В турецком городе Измир в результате полицейской операции задержаны четыре боевика ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).
Как сообщило агентство Anadolu, в числе задержанных оказался бывший «эмир» ДАИШ в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Боевики намеривались скрыться за рубежом под видом беженцев.
По данным агентства со ссылкой на источники в спецслужбах Турции, бывший «эмир» ДАИШ в Дейр-эз-Зоре в декабре 2017 года возглавлял карательную операцию боевиков группировки по уничтожению 700 мирных жителей в сирийском населенном пункте Саидат. Задержанный боевик, имя которого не называется, является родственником Саддама Джемаля, одного из приближенных главаря ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади.