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СМИ: В Турции задержан один из главарей ДАИШ
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СМИ: В Турции задержан один из главарей ДАИШ 

Российская Газета 46 минут назад
В турецком городе Измир в результате полицейской операции задержаны четыре боевика ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).
Как сообщило агентство Anadolu, в числе задержанных оказался бывший «эмир» ДАИШ в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Боевики намеривались скрыться за рубежом под видом беженцев.
По данным агентства со ссылкой на источники в спецслужбах Турции, бывший «эмир» ДАИШ в Дейр-эз-Зоре в декабре 2017 года возглавлял карательную операцию боевиков группировки по уничтожению 700 мирных жителей в сирийском населенном пункте Саидат. Задержанный боевик, имя которого не называется, является родственником Саддама Джемаля, одного из приближенных главаря ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади.
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