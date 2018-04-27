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В Рыбинске рецидивист напал на женщину с ножом из-за 200 рублей
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В Рыбинске рецидивист напал на женщину с ножом из-за 200 рублей 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Неоднократно судимый рыбинец напал на 54-летнюю женщину с ножом из-за 200 рублей.
Как сообщают в пресс-службе УМВД, потерпевшая возвращалась вечером домой. С ней в лифт зашел незнакомый мужчина. Он достал нож и начал угрожать расправой. Он потребовал у женщины 200 рублей. Потерпевшая сумела вырваться и убежать. После она обратилась в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого — 50-летнего мужчину. Он признался, что должен был отдать долг, но ему не хватило 200 рублей. Сейчас подозреваемый задержан.
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