В Рыбинске рецидивист напал на женщину с ножом из-за 200 рублей

Неоднократно судимый рыбинец напал на 54-летнюю женщину с ножом из-за 200 рублей.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, потерпевшая возвращалась вечером домой. С ней в лифт зашел незнакомый мужчина. Он достал нож и начал угрожать расправой. Он потребовал у женщины 200 рублей. Потерпевшая сумела вырваться и убежать. После она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого — 50-летнего мужчину. Он признался, что должен был отдать долг, но ему не хватило 200 рублей. Сейчас подозреваемый задержан.