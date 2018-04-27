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Инвалид убил пожилую мать ножом и молотком в Сормовском районе
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Инвалид убил пожилую мать ножом и молотком в Сормовском районе 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
В ночь на 26 апреля в квартире дома по улице Федосеенко 49-летний подозреваемый несколько раз ударил мать ножом, а потом нанес множественные удары молотком по голове. 81-летняя женщина скончалась.
Подозреваемый сообщил следователям, что поссорился с матерью из-за того, что она упрекала его в том, что он не ходит в магазин за продуктами.
Подозреваемый имеет хроническое заболевание и является инвалидом. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что вынесен приговор жителю Дзержинска, убившему брата молотком и ножницами.
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