Инвалид убил пожилую мать ножом и молотком в Сормовском районе

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

В ночь на 26 апреля в квартире дома по улице Федосеенко 49-летний подозреваемый несколько раз ударил мать ножом, а потом нанес множественные удары молотком по голове. 81-летняя женщина скончалась.

Подозреваемый сообщил следователям, что поссорился с матерью из-за того, что она упрекала его в том, что он не ходит в магазин за продуктами.

Подозреваемый имеет хроническое заболевание и является инвалидом. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что вынесен приговор жителю Дзержинска, убившему брата молотком и ножницами.