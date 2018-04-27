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Первый заммэра Сочи арестован по делу о превышении полномочий
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Первый заммэра Сочи арестован по делу о превышении полномочий 

ТАСС 56 минут назад
СОЧИ, 27 апреля. /ТАСС/. Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит арестован по подозрению в превышении должностных полномочий до середины июня, сообщили в пятницу ТАСС в Центральном районном суде города.
В апреле на Кубани по материалам прокуратуры было возбуждено 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, 17-18 апреля прошли обыски в Краснодаре и Сочи, задержаны 15 человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о чиновниках и главах строительных компаний. В частности, сообщалось об аресте Чермита. Ему вменялось превышение должностных полномочий, в результате чего дольщикам причинен ущерб на 400 млн рублей.
"Постановлением судьи Центрального районного суда города Сочи от 18 апреля 2018 года в отношении подозреваемого Чермита Мугдина Мадиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — рассказал представитель суда.
Он уточнил, что соответствующее ходатайство от следствия поступило 18 апреля. Чермит подозревается в совершении действий, «явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».
Представитель районного суда добавил, что адвокат Чермита подал апелляционную жалобу. Материалы, касающиеся ареста вице-мэра, находятся в суде следующей инстанции.
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