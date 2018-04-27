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Игроман из Москвы развел петрозаводчанина в Интернете на 22 тысячи
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Игроман из Москвы развел петрозаводчанина в Интернете на 22 тысячи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Житель Карелии отдал москвичу деньги за детали для машины, но обещанного заказа так и не получил.
Житель карельской столицы еще в прошлом году сообщил в полицию о преступлении, в результате которого он лишился 22 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что откликнулся на объявление в Сети о продаже необходимых для его автомобиля запчастей. Покупатель перевел деньги продавцу, но посылка с заказом так и не пришла. Телефон автора объявления оказался не активен, рассказали в МВД.
Сотрудники отделения по раскрытию дистанционных мошенничеств МВД по Петрозаводску установили подозреваемого, которым оказался 27-летний житель Москвы. В ходе допроса задержанный рассказал, что он игроман, а деньги потратил на онлайн-казино. Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сознался в содеянном и возместил часть ущерба. Также установлена причастность москвича к совершению аналогичных преступлений в других регионах России.
По материалам: ptzgovorit.ru
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