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В Междуреченске геймер похитил с карты местного жителя более 18 000 рублей
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В Междуреченске геймер похитил с карты местного жителя более 18 000 рублей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Междуреченске 25-летний геймер похитил с карты местного жителя крупную сумму денег.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, потерпевший не передавал данные своей карты посторонним лицам. Стражи порядка установили, что недавно мужчина продал свою игровую приставку 25-летнему местному жителю. В памяти гаджета сохранились данные банковской карты бывшего владельца, и геймер оплатил покупку новых игр средствами междуреченца.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
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