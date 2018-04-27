В Междуреченске геймер похитил с карты местного жителя более 18 000 рублей

В Междуреченске 25-летний геймер похитил с карты местного жителя крупную сумму денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области , потерпевший не передавал данные своей карты посторонним лицам. Стражи порядка установили, что недавно мужчина продал свою игровую приставку 25-летнему местному жителю. В памяти гаджета сохранились данные банковской карты бывшего владельца, и геймер оплатил покупку новых игр средствами междуреченца. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.