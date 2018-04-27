Краевое УФСБ обезвредило ОПГ торговцев паленым алкоголем: «крышевал» сотрудник полиции, изъято 40 тонн

Мужчины планировали сбыть 40 тонн этилового спирта. Продавать его собирались под видом элитного алкоголя, в распоряжении банды имелись поддельные акцизные и специальные марками.

Члены преступной группы подыскала покупателя — предпринимателя из поселка Индустриального.

Сделка состоялась в марте текущего года. После передачи продукции и денег дальнейшие действия членов банду были пресечены в ходе совместных мероприятий сотрудниками краевого управления ФСБ и ГУ МВД России по СКФО.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной перевозки и сбыта алкогольной продукции без лицензии, совершенных организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч.2 ст.171.3 УК РФ) и сбыта поддельных акцизных марок (п. «б» ч.5 ст.327.1 УК РФ). Ведутся следственные действия.