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Краевое УФСБ обезвредило ОПГ торговцев паленым алкоголем: «крышевал» сотрудник полиции, изъято 40 тонн
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Краевое УФСБ обезвредило ОПГ торговцев паленым алкоголем: «крышевал» сотрудник полиции, изъято 40 тонн 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Организованная преступная группа состояла из 4 мужчин в возрасте от 31 до 52 лет. В её состав входил инспектор ДПС ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Кроме непосредственного участия в деле он содействовал в беспрепятственном проезде груза.
Мужчины планировали сбыть 40 тонн этилового спирта. Продавать его собирались под видом элитного алкоголя, в распоряжении банды имелись поддельные акцизные и специальные марками.
Члены преступной группы подыскала покупателя — предпринимателя из поселка Индустриального.
Сделка состоялась в марте текущего года. После передачи продукции и денег дальнейшие действия членов банду были пресечены в ходе совместных мероприятий сотрудниками краевого управления ФСБ и ГУ МВД России по СКФО.
Согласно экспертному заключению отобранные образцы продукции являются этиловым спиртом в объемной доле 96,5%. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной перевозки и сбыта алкогольной продукции без лицензии, совершенных организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч.2 ст.171.3 УК РФ) и сбыта поддельных акцизных марок (п. «б» ч.5 ст.327.1 УК РФ). Ведутся следственные действия.
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