В Нижнем Тагиле парень задушил девушку интернет-кабелем

Убийство произошло в Дзержинском районе Нижнего Тагила 24 апреля. Руководитель следственного райотдела СК РФ Денис Кельбиханов рассказал «Все новости», что убийство произошло в подъезде трехэтажного дома на Дзержинском проспекте.

В подъезде находились парень и девушка. Молодые люди забрались в щитовую, где находились кабели интернет-провайдеров, оба были в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестной причине парочка поссорилась, и юноша схватил свисавший кабельный шнур и задушил 18-летнюю девушку.

Осознав тяжесть совершенного преступления, юноша сбежал, а тело девушки нашли только на следующий день жильцы дома. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Поначалу он отпирался, но под тяжестью предоставленных доказательств сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Теперь следователи собирают доказательства его вины, парню грозит 15 лет лишения свободы за содеянное.