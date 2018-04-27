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В Нижнем Тагиле парень задушил девушку интернет-кабелем
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В Нижнем Тагиле парень задушил девушку интернет-кабелем 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Убийство произошло в Дзержинском районе Нижнего Тагила 24 апреля. Руководитель следственного райотдела СК РФ Денис Кельбиханов рассказал «Все новости», что убийство произошло в подъезде трехэтажного дома на Дзержинском проспекте.
В подъезде находились парень и девушка. Молодые люди забрались в щитовую, где находились кабели интернет-провайдеров, оба были в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестной причине парочка поссорилась, и юноша схватил свисавший кабельный шнур и задушил 18-летнюю девушку.
Осознав тяжесть совершенного преступления, юноша сбежал, а тело девушки нашли только на следующий день жильцы дома. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Поначалу он отпирался, но под тяжестью предоставленных доказательств сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Теперь следователи собирают доказательства его вины, парню грозит 15 лет лишения свободы за содеянное.
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