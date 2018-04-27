Молодой человек задушил 18‐летнюю подругу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержали молодого человека, который убил свою 18‐летнюю знакомую. Как написал портал Tagilcity.ru, тело погибшей обнаружили в подъезде жилого дома.

Следователи установили, что смерть девушки носит криминальный характер. По факту убийства возбудили уголовное дело. Вскоре полицейские задержали несовершеннолетнего знакомого убитой. Сотрудники оперативных органов подтвердили причастность задержанного к преступлению. В настоящее время он находится под стражей. Расследование дела продолжается.