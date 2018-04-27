Полиция закрыла дело о б/у трубах для технопарка «Анкудиновка»

«Было произведено расследование. Все документы, которые были изъяты, были подвергнуты анализу, были исследованы. Сделали вывод об отсутствии состава преступления», — сообщила заместитель начальника следственной части ГСУ Елена Мулихова на пресс-конференции в пятницу.

Подозреваемых по уголовному делу не было.

По словам Мулиховой, решение о прекращении уголовного дела согласовано с прокуратурой , при этом ранее его несколько раз отменяли.

Напомним, что уголовное дело о преступных действиях при строительстве водовода было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в начале 2015 года. Предполагалось, что при реализации контракта на сумму свыше 600 млн рублей подрядчик якобы использовал трубы, бывшие в употреблении. На этот же водовод немногим ранее обратила внимание и Счетная палата РФ . За счет средств, предусмотренных на технопарк, на территории Нижнего Новгорода построен водовод, имеющий технические характеристики, сомнительные для объекта: диаметр 1,2 м, протяженность более 14 км. При этом его протяженность по территории технопарка составляет порядка 0,6 км, а диаметр существующих городских сетей водовода — в среднем порядка 0,5 м.

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