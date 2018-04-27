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Полиция закрыла дело о б/у трубах для технопарка «Анкудиновка»
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Полиция закрыла дело о б/у трубах для технопарка «Анкудиновка» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Нижегородской области прекратило уголовное дело о мошенничестве при строительстве водовода за счет средств, предусмотренных на IT-парк «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде.
«Было произведено расследование. Все документы, которые были изъяты, были подвергнуты анализу, были исследованы. Сделали вывод об отсутствии состава преступления», — сообщила заместитель начальника следственной части ГСУ Елена Мулихова на пресс-конференции в пятницу.
Подозреваемых по уголовному делу не было.
По словам Мулиховой, решение о прекращении уголовного дела согласовано с прокуратурой, при этом ранее его несколько раз отменяли.
Напомним, что уголовное дело о преступных действиях при строительстве водовода было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в начале 2015 года. Предполагалось, что при реализации контракта на сумму свыше 600 млн рублей подрядчик якобы использовал трубы, бывшие в употреблении. На этот же водовод немногим ранее обратила внимание и Счетная палата РФ. За счет средств, предусмотренных на технопарк, на территории Нижнего Новгорода построен водовод, имеющий технические характеристики, сомнительные для объекта: диаметр 1,2 м, протяженность более 14 км. При этом его протяженность по территории технопарка составляет порядка 0,6 км, а диаметр существующих городских сетей водовода — в среднем порядка 0,5 м.
Фото: pixabay.com.
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