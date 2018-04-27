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Пьяная школьница обворовала магазин в Кемеровской области. Видео
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Пьяная школьница обворовала магазин в Кемеровской области. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Полиция задержала 17‐летнюю девушку и 27‐летнюю женщину за кражу денег, сигарет, спиртного и еды из магазина в Ленинске‐Кузнецком. Обе подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщины обворовали один из городских магазинов. Преступный замысел возник у ученицы 7-го класса, ранее условно судимой за совершение квартирной кражи.
Вместе со своей взрослой подругой она подошла к торговой точке поздно ночью. Затем постучалась в дверь, однако к ним никто не вышел. Тогда злоумышленница сказала своей подельнице ждать ее снаружи.
Ученица залезла в магазин через форточку. Она заметила, что продавец спал в подсобном помещении. Воровка успела забрать из кассы выручку, похитила с витрин 15 пачек сигарет, 18 бутылок алкоголя и продукты питания.
Похищенное она передала сообщнице, после чего обе скрылись. Общая сумма ущерба составила около 27 000 рублей. Их поймали сотрудники уголовного розыска по горячим следам.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».
В ходе следственных мероприятий был также установлен другой состав преступления. Ученица под предлогом необходимости совершения важного телефонного звонка попросила смартфон у 11-летнего школьника. Когда телефон оказался в ее в руках, мошенница убежала. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.
Ранее жительница Дальнегорска украла три телефона и угнала машину у приятельницы в Приморье. Преступница гостила у родных в селе Новосысоевка Яковлевского района.
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