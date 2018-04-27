Трем мужчинам в Балашихе предъявили обвинение в похищении коммерсанта и вымогательстве 1,5 млн руб.

«Следствием установлено, что вечером 14 февраля 2018 г. трое мужчин, находясь возле одного из домов в Балашихе , действуя согласованно и из корыстных побуждений, похитили 54-летнего предпринимателя. Затем они удерживали его в различных местах Москвы Подмосковья . На следующий день после похищения обвиняемые потребовали от родственников мужчины выкуп за освобождение в размере 1,5 млн руб.», — сказала собеседница агентства.

16 февраля правоохранители на 3 км МКАД провели операцию по освобождению потерпевшего и задержанию похитителей. Следователи провели допросы и очные ставки, изъяли автомобиль, в котором удерживали коммерсанта, провели обыски по местам жительства злоумышленников. Мужчин арестовали, им предъявили обвинение в похищении человека из корыстных побуждений. По словам О. Врадий, расследование уголовного дела продолжается.