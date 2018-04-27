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Трем мужчинам в Балашихе предъявили обвинение в похищении коммерсанта и вымогательстве 1,5 млн руб.
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Трем мужчинам в Балашихе предъявили обвинение в похищении коммерсанта и вымогательстве 1,5 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следствие предъявило обвинение трем фигурантам дела о похищении предпринимателя в Балашихинском районе и вымогательстве выкупа у родственников потерпевшего, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Следствием установлено, что вечером 14 февраля 2018 г. трое мужчин, находясь возле одного из домов в Балашихе, действуя согласованно и из корыстных побуждений, похитили 54-летнего предпринимателя. Затем они удерживали его в различных местах Москвы и Подмосковья. На следующий день после похищения обвиняемые потребовали от родственников мужчины выкуп за освобождение в размере 1,5 млн руб.», — сказала собеседница агентства.
16 февраля правоохранители на 3 км МКАД провели операцию по освобождению потерпевшего и задержанию похитителей. Следователи провели допросы и очные ставки, изъяли автомобиль, в котором удерживали коммерсанта, провели обыски по местам жительства злоумышленников. Мужчин арестовали, им предъявили обвинение в похищении человека из корыстных побуждений. По словам О. Врадий, расследование уголовного дела продолжается.
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