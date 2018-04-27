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Двое волгоградцев предстанут перед судом за ловлю рыбы электроудочкой
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Двое волгоградцев предстанут перед судом за ловлю рыбы электроудочкой 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Прокуратура Кумылженского района Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в ловле рыбы электроудочками.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, злоумышленники выловили в природном парке «Нижнехоперский более 100 штук различных видов рыб: стерлядь, судак, сом, щука, язь, жерех, густера, чехонь, лещ.
Вину в содеянном мужчины признали полностью, и возместили причиненный природным ресурсам ущерб. За данное преступление им грозит штраф от 500 000 до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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