Глава учебного заведения во Владивостоке дал крупную взятку в обмен на покровительство

Гендиректор учебного центра по подготовке специалистов охранных структур попался на взятке в столице Приморья. Теперь учебному центру грозит штраф в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт краевой прокуратуры.

В ходе следствия по делу о получении взятки работником органов внутренних дел для «решения вопроса» в интересах учебного центра выяснилось, что руководитель учебного учреждения передал более 1,7 миллиона рублей сотруднику краевого центра лицензионно-разрешительной работы УМВД РФ

Согласно статье 14 ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прокурор города принял решение о вынесении в отношении юридического лица (учебного центра) возбудить дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).

Суд постановил оштрафовать организацию дополнительного профобразования на 20 миллионов рублей.