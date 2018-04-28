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Глава учебного заведения во Владивостоке дал крупную взятку в обмен на покровительство
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Глава учебного заведения во Владивостоке дал крупную взятку в обмен на покровительство 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Гендиректор учебного центра по подготовке специалистов охранных структур попался на взятке в столице Приморья. Теперь учебному центру грозит штраф в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт краевой прокуратуры.
В ходе следствия по делу о получении взятки работником органов внутренних дел для «решения вопроса» в интересах учебного центра выяснилось, что руководитель учебного учреждения передал более 1,7 миллиона рублей сотруднику краевого центра лицензионно-разрешительной работы УМВД РФ.
Согласно статье 14 ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
прокуратура.
Прокурор города принял решение о вынесении в отношении юридического лица (учебного центра) возбудить дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).
Суд постановил оштрафовать организацию дополнительного профобразования на 20 миллионов рублей.
В Краснодарском крае экс‐главу Темрюкского района подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.
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