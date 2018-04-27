В Югре задержан 55-летний вахтовик, совершивший несколько изнасилований малолетних

Нефтеюганске ( ХМАО ) завершено расследование уголовного дела в отношении пожилого мужчины, обвиняемого в нескольких изнасилованиях несовершеннолетних девочек. Все преступления были совершены в прошлом году.

По материалам дела, в октябре 2017 года неустановленный мужчина, находясь у здания школы Нефтеюганска, отвел одиннадцатилетнюю школьницу к запасному выходу учреждения, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В тот же день он совершил аналогичное преступление в 6-ом микрорайоне города в отношении 10-летней девочки.