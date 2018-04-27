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В Югре задержан 55-летний вахтовик, совершивший несколько изнасилований малолетних
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В Югре задержан 55-летний вахтовик, совершивший несколько изнасилований малолетних 

N24.ru 1 час назад
Фото: Новости УрФО
В Нефтеюганске (ХМАО) завершено расследование уголовного дела в отношении пожилого мужчины, обвиняемого в нескольких изнасилованиях несовершеннолетних девочек. Все преступления были совершены в прошлом году.
По материалам дела, в октябре 2017 года неустановленный мужчина, находясь у здания школы Нефтеюганска, отвел одиннадцатилетнюю школьницу к запасному выходу учреждения, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В тот же день он совершил аналогичное преступление в 6-ом микрорайоне города в отношении 10-летней девочки.
«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мужчины. Им оказался 55-летний житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы вахтовым способом, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Уже в ходе расследования была установлена его причастность к совершению аналогичного преступления, совершенного 6 февраля 2017 года в 4-ом микрорайоне города в отношении малолетней девочки», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по ХМАО. Вина обвиняемого следствием доказана, дело передано для рассмотрения в суд..
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