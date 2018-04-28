Жительница Нижнего Новгорода рассказала, почему убила детей

Вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних». Вечером 27 апреля задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая призналась в убийстве двухлетнего сына и четырехлетней дочери.

"Женщина заявляет, что сделала это потому, что якобы не могла обеспечить детям достойную жизнь. Она разведена и не трудоустроена. При этом следователи установили, что она ежемесячно более 40 тысяч тратила на аренду автотранспорта и незадолго до этого купила путевку для отдыха за границей", — рассказала Склярова.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.