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Жительница Нижнего Новгорода рассказала, почему убила детей
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Жительница Нижнего Новгорода рассказала, почему убила детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Признавшаяся в убийстве двух малолетних детей жительница Нижнего Новгорода заявила, что сделала это, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь, сообщила РИА Новости начальник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.
Вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних». Вечером 27 апреля задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая призналась в убийстве двухлетнего сына и четырехлетней дочери.
"Женщина заявляет, что сделала это потому, что якобы не могла обеспечить детям достойную жизнь. Она разведена и не трудоустроена. При этом следователи установили, что она ежемесячно более 40 тысяч тратила на аренду автотранспорта и незадолго до этого купила путевку для отдыха за границей", — рассказала Склярова.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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