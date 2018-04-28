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В Нижнем Новгороде арестовали женщину, признавшуюся в убийстве своих детей
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В Нижнем Новгороде арестовали женщину, признавшуюся в убийстве своих детей 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода, подозреваемая в убийстве двоих малолетних детей и признавшаяся в этом, заключена под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей. По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних». Вечером 27 апреля задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая призналась в убийстве двухлетнего сына и четырехлетней дочери.
"Суд постановил заключить жительницу Нижнего Новгорода, подозреваемую в убийстве двоих малолетних детей, под стражу сроком на 2 месяца", — сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении СК.
Ранее СК сообщал, что 27-летняя нижегородка заявила, что сделала это, потому что не могла обеспечить им достойную жизнь. Ее проверят на вменяемость.
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