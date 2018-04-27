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Санаторий в Озерске задолжал более чем ста сотрудникам 8 млн рублей
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Санаторий в Озерске задолжал более чем ста сотрудникам 8 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту долга по зарплате перед сотрудниками санатория закрытом городе Озерске (Челябинская область) на 8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"В следственные органы СК РФ по Челябинской области из прокуратуры поступили материалы проверки по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Санаторий „Сунгуль“ (ЗАТО Озерск). По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Невыплата заработной платы“, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в период с 2017 по 2018 год перед 104 сотрудниками образовался долг по зарплате более чем на 8 млн рублей. Сейчас следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
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