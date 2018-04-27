В Ярославле на педагога колледжа возбудили уголовное дело о педофилии

Новый скандал о педофилии разгорается в Ярославле . Стало известно о том, что задержан педагог Провинциального колледжа — мужчину подозревают в педофилии.

Известно, что мужчине вменяют три эпизода насильственных действий сексуального характера. Сейчас он находится под стражей, задержали его ещё 14 марта.

Корреспондент 76.ru выясняет подробности произошедшего. Но уже сейчас мы заглянули на страницу педагога в соцсетях. О себе мужчина пишет, что для него основной приоритет — семья и дети, а главное в людях — доброта и честность. На стене странички — философские высказывания.

Страничка педагога в соцсетях