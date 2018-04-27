Ещё
В Югре пенсионера судят за кровавую расправу с соседом и семьей его знакомых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре пенсионера судят за кровавую расправу с соседом и семьей его знакомых 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сургутском районе в суд передано уголовное дело в отношении пенсионера, устроившего кровавую расправу со своим соседом и семьей его знакомых. Застрелив из обрезного ружья хозяина одного из домов в СОТ «Вихрь», он решил убить свидетелей.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, 62-летний местный житель обвиняется в убийстве двух лиц, покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (пункты «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункты «а, в, к» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 1 статьи 222 УК РФ).
«Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признает частично… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в ведомстве.
В ходе следствия проведено более десяти судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистическая и комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, по результатам которых мужчина признан вменяемым.
Трагедия произошла в марте прошлого года, из-за сложившихся неприязненных отношений обвиняемый четыре раза выстрелил из обрезного ружья в соседа. От полученных ран мужчина скончался. Увидев семейную пару с малолетним ребенком, знакомых убитого, которые заехали на территорию СОТ, пенсионер решил скрыть произошедшее и выстрелил в женщину. Смерть потерпевшей наступила на месте. Затем он выстрелил в ее супруга и ребенка. Но мужчина оказал сопротивление и выбил ружье из его рук, связал его и позвонил в полицию.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Начальница тюменской налоговой отправлена под домашний арест Известному столичному адвокату плеснули в лицо кислотой Комиссия рекомендовала сократить срок бывшему мэру Ярославля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве49
Кореи помирились293
Поставим Макаревича на место768
Майские пенсии доставят по особому графику30
Россия может выйти из ЕСПЧ198
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение