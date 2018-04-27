В Югре пенсионера судят за кровавую расправу с соседом и семьей его знакомых

В Сургутском районе в суд передано уголовное дело в отношении пенсионера, устроившего кровавую расправу со своим соседом и семьей его знакомых. Застрелив из обрезного ружья хозяина одного из домов в СОТ «Вихрь», он решил убить свидетелей.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, 62-летний местный житель обвиняется в убийстве двух лиц, покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (пункты «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункты «а, в, к» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 1 статьи 222 УК РФ).

«Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признает частично… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в ведомстве.

В ходе следствия проведено более десяти судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистическая и комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, по результатам которых мужчина признан вменяемым.

Трагедия произошла в марте прошлого года, из-за сложившихся неприязненных отношений обвиняемый четыре раза выстрелил из обрезного ружья в соседа. От полученных ран мужчина скончался. Увидев семейную пару с малолетним ребенком, знакомых убитого, которые заехали на территорию СОТ, пенсионер решил скрыть произошедшее и выстрелил в женщину. Смерть потерпевшей наступила на месте. Затем он выстрелил в ее супруга и ребенка. Но мужчина оказал сопротивление и выбил ружье из его рук, связал его и позвонил в полицию.