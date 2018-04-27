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В Екатеринбурге мужчина убил свою жену на глазах у прохожего
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В Екатеринбурге мужчина убил свою жену на глазах у прохожего 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге 46-летнего местного жителя подозревают в убийстве своей жены. Женщина была избита на глазах у прохожего, об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел утром, 26 апреля, во дворе одного из домов на улице Машинная. Со слов очевидца, около 9 часов он услышал крики женщины о помощи. Увидев, что неизвестный избивает свою жертву, прохожий окрикнул его. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия. После этого пострадавшая женщина упала на землю. Приехавшие на место следователи обнаружили свердловчанку мертвой.
По факту убийства правоохранители сразу же возбудили уголовное дело, однако выявлять личность возможного преступника долго не пришлось. Мужчина сам пришел в отделение полиции №7 и рассказал, что убил свою 41-летнюю бывшую жену. Во время допроса свердловчанин пояснил, что совершил расправу из личной неприязни.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, продолжают сбор и закрепление доказательной базы. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и заключат его под стражу.
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