В Нефтеюганске осудят жителя Прикамья, надругавшегося над тремя девочками

Нефтеюганске осудят 55-летнего жителя Пермского края , который обвиняется в совершении насильственных действий в отношении трёх девочек. В ХМАО он работал на вахте.

«В октябре прошлого года неизвестный мужчина, находясь у здания средней школы Нефтеюганска, отвел 11-летнюю девочку к запасному выходу учреждения и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. В тот же день он совершил аналогичное преступление в шестом микрорайоне города в отношении 10-летней девочки. Во время расследования удалось установить личность мужчины. Им оказался 55-летний житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы вахтовым способом. Ранее он уже был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — рассказали в СКР по ХМАО.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый в феврале 2017 года в Нефтеюганске совершил насильственные действия сексуального характера отношении ещё одной малолетней девочки в четвёртом микрорайоне Нефтеюганска.

Сейчас уголовное дело против него передают в суд. Житель Прикамья обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).