В Нефтеюганске осудят вахтовика, оказавшегося педофилом-рецидивистом

Нефтеюганске завершено расследование по делу педофила, который уже имел срок за аналогичное преступление. По версии следователя 55-летний житель Пермского края приехал в Нефтеюганск на заработки для работы вахтовым методом. Мужчина испытывает особые чувства к девочкам младше 14 лет и не мог отказать себе в развлечении в перерывах между перевахтовкой. Ранее у себя на родине был судим за изнасилование школьниц.

Первой жертвой насильника в Нефтеюганске стала малолетняя жительница 4-ого микрорайона. Это произошло в феврале 2017 года. После злоумышленник долгое время не проявлял себя до осени. В октябре 2017 года преступник решил рискнуть и в один день изнасиловал 2х девочек в разных микрорайонах города. Одну из жертв мужчина подкараулил на выходе из школы. Заговорив ребёнка насильник заманил девочку к запасному выходу и надругался. В этот же день извращенец изнасиловал 10-летнюю жительницу 6-ого микрорайона.

Следственным отделом собрано достаточно доказательств по уголовному делу по ч.5 ст.132 УК РФ совершение насильственного действия сексуального характера в отношение несовершеннолетних не достигших 14-летнего возраста, лицом ранее судимым за аналогичное преступление.

«Обвинительное заключение утверждено и материалы уголовного дела переданы в суд. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому 20 лет лишения свободы. Так же оговорен пожизненный срок, но в судебной практике этот вид наказания назначается в очень редких случаях», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в Следственном управление следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Источник фотографии: park72.ru