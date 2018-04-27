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В Нефтеюганске осудят вахтовика, оказавшегося педофилом-рецидивистом
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В Нефтеюганске осудят вахтовика, оказавшегося педофилом-рецидивистом 

Уральский меридиан 32 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Нефтеюганске завершено расследование по делу педофила, который уже имел срок за аналогичное преступление. По версии следователя 55-летний житель Пермского края приехал в Нефтеюганск на заработки для работы вахтовым методом. Мужчина испытывает особые чувства к девочкам младше 14 лет и не мог отказать себе в развлечении в перерывах между перевахтовкой. Ранее у себя на родине был судим за изнасилование школьниц.
Первой жертвой насильника в Нефтеюганске стала малолетняя жительница 4-ого микрорайона. Это произошло в феврале 2017 года. После злоумышленник долгое время не проявлял себя до осени. В октябре 2017 года преступник решил рискнуть и в один день изнасиловал 2х девочек в разных микрорайонах города. Одну из жертв мужчина подкараулил на выходе из школы. Заговорив ребёнка насильник заманил девочку к запасному выходу и надругался. В этот же день извращенец изнасиловал 10-летнюю жительницу 6-ого микрорайона.
Следственным отделом собрано достаточно доказательств по уголовному делу по ч.5 ст.132 УК РФ совершение насильственного действия сексуального характера в отношение несовершеннолетних не достигших 14-летнего возраста, лицом ранее судимым за аналогичное преступление.
«Обвинительное заключение утверждено и материалы уголовного дела переданы в суд. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому 20 лет лишения свободы. Так же оговорен пожизненный срок, но в судебной практике этот вид наказания назначается в очень редких случаях», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в Следственном управление следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.
Источник фотографии: park72.ru
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