Ещё
В Нефтеюганске будут судить заезжего педофила-рецидивиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нефтеюганске будут судить заезжего педофила-рецидивиста 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Нефтеюганске в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего пермяка, обвиняемого в надругательстве над тремя малолетними девочками. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.
По данным следствия, 13 октября 2017 года около 17.30 мужчина за зданием школы №2 надругался над 11-летней девочкой. В тот же день он совершил аналогичное преступление в 6-ом микрорайоне города в отношении 10-летней девочки.
В ходе расследования была установлена причастность пермяка к надругательству над еще одной девочкой в 4-ом микрорайоне
Следует отметить, что ранее мужчина был судим за педофилию.
Ранее по теме: В Нефтеюганске задержали заезжего педофила-рецидивиста
Уралинформбюро: последние новости
Облапошившая поляка лжемодель осуждена на Урале Из российских колоний вышли пятеро смертников Разъяренная пермячка вонзила нож в шею мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве42
Кореи помирились268
Поставим Макаревича на место751
Майские пенсии доставят по особому графику32
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение