В Нефтеюганске будут судить заезжего педофила-рецидивиста

Нефтеюганске в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего пермяка, обвиняемого в надругательстве над тремя малолетними девочками. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

По данным следствия, 13 октября 2017 года около 17.30 мужчина за зданием школы №2 надругался над 11-летней девочкой. В тот же день он совершил аналогичное преступление в 6-ом микрорайоне города в отношении 10-летней девочки.

В ходе расследования была установлена причастность пермяка к надругательству над еще одной девочкой в 4-ом микрорайоне

Следует отметить, что ранее мужчина был судим за педофилию.

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