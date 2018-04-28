В Нефтеюганске 55-летний мужчина обвиняется в изнасиловании детей

55-летний житель Пермского края , приехавший в Нефтеюганск для работы по вахте, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, снова попадет под суд.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ расследовано сотрудниками Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Югре

Следствие выяснило, что мужчина в течение 2017 года совершал насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетними. Подозреваемый насиловал детей прямо возле школ. В октябре возле одной из СОШ Нефтеюганска мужчина подозвал одиннадцатилетнюю девочку, отвел ее к запасному выходу здания и надругался над ней.

Чуть позже мужчина совершил аналогичное преступление в 6-ом микрорайоне г. Нефтеюганска в отношении 10-летней девочки. Следствие выяснило, что 6 февраля 2017 года в 4-ом микрорайоне подозреваемый также надругался над ребенком.