Грозит пожизненный срок. В ХМАО пермяк надругался над двумя девочками

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«Я вас всех взорву»: пермяка за угрозу теракта в банке приговорили к условному сроку

Мужчине, который задушил жену и поджег квартиру с ребенком в Лысьве, продлили арест на два месяца

В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу