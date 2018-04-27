Грозит пожизненный срок. В ХМАО пермяк надругался над двумя девочками 

В Нефтеюганске будут судить жителя Перми за сексуальное насилие в отношении двух детей. По данным следователей, в октябре 2017 года 55-летний мужчина, находясь у здания школы, отвел одиннадцатилетнюю школьницу к запасному выходу учреждения, где надругался над ней. В тот же день мужчина совершил аналогичное преступление в 6 микрорайоне Нефтеюганска в отношении 10-летней девочки.
— Этот мужчина десять лет отсидел в Пермском крае за аналогичные преступления. Вышел на свободу и уехал в наш город на заработки, — сообщил 59.ru старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Олег Меньших. — Здесь работу не нашел. И принялся за старое. Он признан вменяемым. В ходе предварительного следствия также выяснилось, что 6 февраля 2017 в 4 микрорайоне города Нефтеюганска от мужчины пострадала еще одна девочка.
Сейчас пермяку грозит пожизненный срок.