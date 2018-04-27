Екатеринбуржец насмерть забил бывшую жену 

По данным Следственного комитета, тело женщины было найдено возле дому на улице Машинной 26 апреля. На теле имелись признаки насильственной смерти, на место выехали следователи. Выяснилось, что убитая жила в доме, возле которой было найдено ее тело. Нашелся и очевидец, который в 9 утра находился на улице и услышал резкий крик: незнакомый мужчина избивал женщину. Очевидец окрикнул его, тот отпустил потерпевшую и убежал, но женщина не подавала признаков жизни.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 — убийство. Через какое-то время в полицию позвонил мужчина и сообщил, что он убил свою бывшую супругу. Ранее он был неоднократно судим, а мотивом для убийства стала ссора с супругой.
Сейчас следователи собирают доказательства, проводят судебные экспертизы и опрашивают очевидцев и самого подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о предъявлении ему соответствующего обвинения.