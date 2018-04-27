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Во Владимире сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества
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Во Владимире сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы одного из соседних государств. Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе следствия установлено, что в марте прошлого года обвиняемая заинтересовалась объявлением о продаже золотых колец с изумрудами и бриллиантами, размещенном на одном из популярных интернет-сайтов.
Арендовав квартиру в областном центре, обвиняемая пригласила в нее продавца под предлогом более детального осмотра украшений и их приобретения. Когда потерпевший передал девушке украшения для осмотра и примерки, обвиняемая под выдуманным предлогом покинула комнату и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны законного владельца, покинула квартиру.
После поступившего в полицию заявления сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого обвиняемая была задержана на территории города Покрова. Свою вину она полностью признала. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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