Во Владимире сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы одного из соседних государств. Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе следствия установлено, что в марте прошлого года обвиняемая заинтересовалась объявлением о продаже золотых колец с изумрудами и бриллиантами, размещенном на одном из популярных интернет-сайтов.

Арендовав квартиру в областном центре, обвиняемая пригласила в нее продавца под предлогом более детального осмотра украшений и их приобретения. Когда потерпевший передал девушке украшения для осмотра и примерки, обвиняемая под выдуманным предлогом покинула комнату и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны законного владельца, покинула квартиру.

После поступившего в полицию заявления сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого обвиняемая была задержана на территории города Покрова . Свою вину она полностью признала. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.