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Житель Новосибирской области проломил череп другому из-за женщины
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Житель Новосибирской области проломил череп другому из-за женщины 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские в Краснозерском районе раскрыли тяжкое преступление. 26 апреля в час тридцать ночи в районном поселке Красенозерское из дома по улице Мичурина в местную больницу привезли пьяного 36-летнего мужчину. Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, перелом костей свода черепа и конечно сообщили об этом в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Оказалось, ранее судимый 25-летний местный житель из-за ревности избил пострадавшего металлическим предметом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый находится под стражей. Проводится расследование.
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