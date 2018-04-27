Житель Новосибирской области проломил череп другому из-за женщины 

Новосибирские полицейские в Краснозерском районе раскрыли тяжкое преступление. 26 апреля в час тридцать ночи в районном поселке Красенозерское из дома по улице Мичурина в местную больницу привезли пьяного 36-летнего мужчину. Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, перелом костей свода черепа и конечно сообщили об этом в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Оказалось, ранее судимый 25-летний местный житель из-за ревности избил пострадавшего металлическим предметом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый находится под стражей. Проводится расследование.