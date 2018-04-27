11 человек задержаны во Франции за кражу косметики на 3 млн евро

Французские полицейские задержали 11 подозреваемых в краже косметических средств и парфюмерии на сумму порядка 3 миллионов евро. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По его информации, задержания проводились в регионе Иль-де-Франс и департаменте Луаре. Как добавляет L'Echo Républicain, всем подозреваемым от 26 до 35 лет.

Кроме этого, правоохранительные органы объявили в розыск еще двух человек.

Известно, что расследование по этому делу началось еще 29 сентября 2017 года. Тогда следователи обнаружили 4 650 упаковок духов, а также 540 упаковок косметики. Все украденные вещи хранились на семи складах в городах Клиши-ла-Гаренн (департамент О-де-Сен), Севран (департамент Сен-Сен-Дени), Орлеан (департамент Луаре) а также по месту жительства задержанных.

Правоохранители изъяли у подозреваемых пять автомобилей и скутер, а также 16 тысяч евро наличными.

Восьмерым подозреваемым уже предъявлены обвинения, пишет L'Echo Républicain. Среди них пятеро французов, два марокканца и один француз алжирского происхождения. По словам прокурора города Шартр, «большинство обвиняемых признали причастность к краже».