В Твери полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в тяжком преступлении

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации в медучреждение 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

В ходе разбирательства полицейскими установлено, что пострадавший работает охранником в одном из местных продовольственных магазинов. Вечером в торговом зале между потерпевшим и одним из посетителей произошел словесный конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил в охранника, после чего покинул помещение и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. В результате инцидента никто из других посетителей и остального персонала магазина не пострадал.

В городе ввели спецплан «Перехват». Вечером того же дня автомобиль под управлением подозреваемого был задержан сотрудниками ГИБДД в Калининском районе. Злоумышленником оказался 59-летний житель Твери. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли газовый пистолет, три патрона, а также одно охотничье и два пневматических ружья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.