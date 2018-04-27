За организацию занятия проституцией сотрудник полиции отправлен под домашний арест

Начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных денежных средств и налогообложения обвиняется в организации занятия проституцией на территории стриптиз-клуба. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2016 года сотрудник полиции вложил деньги в деятельность стриптиз-клуба в Нижнем Новгороде. Совместно с директором организации, администратором и управляющим стриптиз-клуба он организовал занятие проституцией на территории заведения и за его пределами. Отмечается, что при подборе сотрудниц для оказания интимных услуг обвиняемый использовал свое службное положение и получал финансовую выгоду от организации незаконной деятельности.

Сообщается, что в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступил материал о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника полиции. За совершении двух тяжких преступлений полицейскому грозит более 6 лет лишения свободы.