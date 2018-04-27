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В Уфе организатор и исполнитель заказного убийства получили 33 года строгача на двоих
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В Уфе организатор и исполнитель заказного убийства получили 33 года строгача на двоих 

ufa1.ru 12 минут назад
Фото: ufa1.ru
На скамье подсудимых оказали двое 47-летних уфимцев. Мужчин обвинили в организации и убийстве по найму.
По материалам дела владелец строительного бизнеса решил избавиться от делового партнера. Тот часто сыпал оскорблениями и задолжал бизнесмену 100 тысяч рублей. Исполнителем он выбрал судимого за убийство приятеля. В феврале 2014 года наемник пришел к дому жертвы в селе Алексеевка. Когда хозяин открыл дверь, преступник выстрелил в него из травмата. От ранений в голову и сердце мужчина скончался. Организатор заплатил за убийство 100 тысяч рублей.
— В Верховном суде республики вынесли обвинительный приговор фигурантам дела, — рассказали в прокуратуре.
Мужчин приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.
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