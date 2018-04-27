Вандалы устроили пикник у Вечного огня в Моздоке

Полиция Моздока задержала двоих мужчин, жаривших шашлык на Вечном огне. Их подозревают в вандализме и осквернении памятника погибшим в годы ВОВ. Об этом сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по Северной Осетии.

О произошедшем в полицию заявили очевидцы.

Двое мужчины пожарили на Вечном огне мясо и там же, судя по следам, устроили пикник, оставив после себя кучу мусора

пресс-служба

В ведомстве пояснили, что подозреваемые ранее уже были судимы. По версии следствия, они трапезничали на памятнике в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

Жители Пермской области стали свидетелями взрыва в районе мемориала «Вечный огонь». Это случилось в ночь на 25 апреля. Житель одного из близлежащих домов услышал хлопки со стороны памятника.