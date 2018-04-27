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В Калининграде ревнивый убийца, зарезавший свою возлюбленную, отсидит 8 лет
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В Калининграде ревнивый убийца, зарезавший свою возлюбленную, отсидит 8 лет 

Вести Калининград 15 минут назад
Фото: Вести Калининград
Калининградец, который из ревности зарезал свою возлюбленную, ближайшие восемь лет проведёт в колонии строгого режима. Такой приговор вынес Московский районный суд.
«Я её очень люблю, любил и всегда буду. Так получилось просто. Простите меня, пожалуйста», — сказал убийца.
В зале суда у матери погибшей житель Калининграда просит прощения на коленях. В память о скончавшейся девушке тридцати трёх летний мужчина даже сделал татуировку с её портретом.
В январе прошлого года, во время очередной ссоры он заподозрил, что у его девушки есть любовники, взял кухонный нож и нанёс ей более десяти ударов по горлу. Спустя десять минут калининградка скончалась. Испугавшись наказания, убийца решил уехать из страны. Он украл телефон, золотую цепочку, банковские карты погибшей и улетел на Украину, а позже в Молдавию. Заграницей скрывался около четырёх месяцев, после чего вернулся в Россию, где его задержали.
Людмила Коротченко, помощник прокурора Московского района:
— Совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ и пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ. Вина подсудимого подтверждена всей совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения.
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