В Калининграде ревнивый убийца, зарезавший свою возлюбленную, отсидит 8 лет

Калининградец, который из ревности зарезал свою возлюбленную, ближайшие восемь лет проведёт в колонии строгого режима . Такой приговор вынес Московский районный суд.

«Я её очень люблю, любил и всегда буду. Так получилось просто. Простите меня, пожалуйста», — сказал убийца.

В зале суда у матери погибшей житель Калининграда просит прощения на коленях. В память о скончавшейся девушке тридцати трёх летний мужчина даже сделал татуировку с её портретом.

В январе прошлого года, во время очередной ссоры он заподозрил, что у его девушки есть любовники, взял кухонный нож и нанёс ей более десяти ударов по горлу. Спустя десять минут калининградка скончалась. Испугавшись наказания, убийца решил уехать из страны. Он украл телефон, золотую цепочку, банковские карты погибшей и улетел на Украину , а позже в Молдавию . Заграницей скрывался около четырёх месяцев, после чего вернулся в Россию , где его задержали.

Людмила Коротченко, помощник прокурора Московского района:

— Совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ и пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ. Вина подсудимого подтверждена всей совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения.