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Петрозаводчанка похитила 60 тысяч рублей с банковской карты знакомого
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Петрозаводчанка похитила 60 тысяч рублей с банковской карты знакомого 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
В полицию поступило сообщение от 47-летнего жителя Петрозаводска. У него была похищена банковская карта, с которой исчезли 60 000 рублей. Об этом сообщает МВД по РК.
По версии следствия, накануне вечером мужчина проводил в компании со знакомой. Пару раз он просил ее сходить в магазин, купить необходимые продукты, а для оплаты давал свою банковскую карту и сообщал пин-код.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что именно эта женщина причастна к исчезновению денежных средств. Уходя из дома знакомого, она забрала и карту, которой оплатила покупку мобильного телефона, продуктов, а 20 000 рублей сняла через банкомат.
К настоящему времени подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ранее судимая 35-летняя петрозаводчанка находится под подпиской о невыезде.
По материалам: ptzgovorit.ru
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