Петрозаводчанка похитила 60 тысяч рублей с банковской карты знакомого

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В полицию поступило сообщение от 47-летнего жителя Петрозаводска . У него была похищена банковская карта, с которой исчезли 60 000 рублей. Об этом сообщает МВД по РК.

По версии следствия, накануне вечером мужчина проводил в компании со знакомой. Пару раз он просил ее сходить в магазин, купить необходимые продукты, а для оплаты давал свою банковскую карту и сообщал пин-код.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что именно эта женщина причастна к исчезновению денежных средств. Уходя из дома знакомого, она забрала и карту, которой оплатила покупку мобильного телефона, продуктов, а 20 000 рублей сняла через банкомат.

К настоящему времени подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ранее судимая 35-летняя петрозаводчанка находится под подпиской о невыезде.