За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен «заказал» знакомого

За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен заказал убийство своего знакомого, Верховный суд Башкирии приговорил его и исполнителя к долгому сроку заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

47-летний владелец строительного бизнеса решил убить своего знакомого, который оскорблял его и не вернул долг в 100 тыс. рублей. И нанял ранее судимого за убийство, заплатив ему после результата 100 тысяч рублей.

В феврале 2014 года он приехал в село Алексеевка Уфимского района и, когда должник открыл входную дверь, несколько раз выстрелил в него в упор из травматического пистолета «Оса». От ранений в голову и сердце мужчина скончался на месте.