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За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен «заказал» знакомого
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За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен «заказал» знакомого 

АиФ-Уфа 27 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен заказал убийство своего знакомого, Верховный суд Башкирии приговорил его и исполнителя к долгому сроку заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.
47-летний владелец строительного бизнеса решил убить своего знакомого, который оскорблял его и не вернул долг в 100 тыс. рублей. И нанял ранее судимого за убийство, заплатив ему после результата 100 тысяч рублей.
В феврале 2014 года он приехал в село Алексеевка Уфимского района и, когда должник открыл входную дверь, несколько раз выстрелил в него в упор из травматического пистолета «Оса». От ранений в голову и сердце мужчина скончался на месте.
На основании вердикта присяжных заседателей Верховный суд республики вынес мужчинам обвинительный приговор. Они признаны виновными в убийстве по найму и его организации. Суд приговорил мужчин к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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