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Житель Владивостока остался без автомобиля, оставив его на автомойке
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Житель Владивостока остался без автомобиля, оставив его на автомойке 

Primpress 24 минуты назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции Первомайского района поступило сообщение местного жителя об угоне c территории автомойки автомобиля Nissan Skyline. Причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.
Незамедлительно ориентировка на розыск похищенного авто была разослана всем нарядам полиции. Угнанный автомобиль нашли в Уссурийске.
Инспекторы патрульно-постовой службы города по подозрению в угоне задержали 34-летнего жителя Владивостока. Кроме того, что он оказался ранее судим, мужчина также значился в розыске, как злостный неплательщик алиментов.
Оказалось, что украденный автомобиль уже продан.
Задержанный дал признательные показания. Кроме недавнего угона иномарки, доказана причастность мужчины еще и к хищению Nissan Tiida в Ленинском районе Владивостока. Мужчину также разыскивали судебные приставы как злостного неплательщика алиментов.
По признакам преступлений возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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