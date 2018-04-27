Житель Владивостока остался без автомобиля, оставив его на автомойке

В дежурную часть полиции Первомайского района поступило сообщение местного жителя об угоне c территории автомойки автомобиля Nissan Skyline. Причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку

Незамедлительно ориентировка на розыск похищенного авто была разослана всем нарядам полиции. Угнанный автомобиль нашли в Уссурийске

Инспекторы патрульно-постовой службы города по подозрению в угоне задержали 34-летнего жителя Владивостока. Кроме того, что он оказался ранее судим, мужчина также значился в розыске, как злостный неплательщик алиментов.

Оказалось, что украденный автомобиль уже продан.

Задержанный дал признательные показания. Кроме недавнего угона иномарки, доказана причастность мужчины еще и к хищению Nissan Tiida в Ленинском районе Владивостока. Мужчину также разыскивали судебные приставы как злостного неплательщика алиментов.

По признакам преступлений возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.