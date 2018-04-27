В сгоревшем овощехранилище под Нижним Новгородом нашли тела двоих детей

Обгоревшие тела двоих детей нашли в заброшенном овощехранилище в Семеновском районе Нижегородской области . На вид им меньше семи лет.

Склад расположен в 200 метрах от деревни Осинки. Ночью местные жители увидели дым и позвонили в пожарную охрану. На месте оказалось, что пожара нет, а возгорание было на небольшом участке. Пожарные нашли там останки детей.

«Дети не опознаны, на вид им меньше семи лет», — сообщил источник в правоохранительных органах

Позже представитель областного главка СК Юлия Склярова уточнила, что дети были убиты.

«Совершенно точно ясно одно — это криминал, а не детская шалость с огнем», — объяснила она.

По ее словам, по останкам нельзя определить пол и возраст детей. «Понятно лишь, что это маленькие дети», — добавила Склярова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Глава регионального следственного управления СК взял расследование под личный контроль.

Полицейские просят местных жителей обратиться в правоохранительные органы, если 26 апреля они проезжали мимо овощехранилища и заметили неподалеку автомобиль.