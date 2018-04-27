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В сгоревшем овощехранилище под Нижним Новгородом нашли тела двоих детей
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Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

В сгоревшем овощехранилище под Нижним Новгородом нашли тела двоих детей 

Ридус 45 минут назад
Фото: Ридус
Обгоревшие тела двоих детей нашли в заброшенном овощехранилище в Семеновском районе Нижегородской области. На вид им меньше семи лет.
Склад расположен в 200 метрах от деревни Осинки. Ночью местные жители увидели дым и позвонили в пожарную охрану. На месте оказалось, что пожара нет, а возгорание было на небольшом участке. Пожарные нашли там останки детей.
«Дети не опознаны, на вид им меньше семи лет», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Позже представитель областного главка СК Юлия Склярова уточнила, что дети были убиты.
«Совершенно точно ясно одно — это криминал, а не детская шалость с огнем», — объяснила она.
По ее словам, по останкам нельзя определить пол и возраст детей. «Понятно лишь, что это маленькие дети», — добавила Склярова.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Глава регионального следственного управления СК взял расследование под личный контроль.
Полицейские просят местных жителей обратиться в правоохранительные органы, если 26 апреля они проезжали мимо овощехранилища и заметили неподалеку автомобиль.
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