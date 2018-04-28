В Нижегородской области мать призналась в убийстве двух своих детей, найденных на складе

Нижегородской области задержана женщина, которая призналась в убийстве двух своих детей, чьи тела были найдены на одном из складов.

«25 апреля утром 27-летняя женина в салоне автомашины задушила двоих своих детей — двухлетнего сына и четырёхлетнюю дочь. Затем она попыталась избавиться от тел, перевезя их в салоне авто в сторону деревни Шалдеж в Семеновском районе», — цитирует РИА Новости начальника руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлию Склярову.

По её словам, женщину спугнули охотники, поэтому она вновь положила детей в машину и привезла их к своему дому в Нижнем Новгороде.

«Переночевав дома, на следующий день она снова выехала в Семёновский район, где и сожгла тела детей на складе», — рассказала Склярова.

26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей.

По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних».