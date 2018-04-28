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В Нижегородской области мать призналась в убийстве двух своих детей, найденных на складе
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В Нижегородской области мать призналась в убийстве двух своих детей, найденных на складе 

RT на русском 27 минут назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области задержана женщина, которая призналась в убийстве двух своих детей, чьи тела были найдены на одном из складов.
«25 апреля утром 27-летняя женина в салоне автомашины задушила двоих своих детей — двухлетнего сына и четырёхлетнюю дочь. Затем она попыталась избавиться от тел, перевезя их в салоне авто в сторону деревни Шалдеж в Семеновском районе», — цитирует РИА Новости начальника руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлию Склярову.
По её словам, женщину спугнули охотники, поэтому она вновь положила детей в машину и привезла их к своему дому в Нижнем Новгороде.
«Переночевав дома, на следующий день она снова выехала в Семёновский район, где и сожгла тела детей на складе», — рассказала Склярова.
26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены обгоревшие тела двоих детей.
По факту их гибели было заведено уголовное дело по статье «убийство малолетних».
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что подозреваемому в убийстве семьи из трёх человек в Феодосии предъявлено обвинение.
RT на русском: последние новости
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