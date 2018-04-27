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В Электростали женщина в ходе пьяной ссоры ранила собутыльника ножом
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В Электростали женщина в ходе пьяной ссоры ранила собутыльника ножом 

РИАМО 25 минут назад
Мужчину с ножевым ранением доставили в больницу в подмосковной Электростали, в отношении его сожительницы, подозреваемой в преступлении возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, днем 26 апреля из своей квартиры в доме на улице Маяковского в Электростали был доставлен в больницу мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки.
«За совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД сожительница потерпевшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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