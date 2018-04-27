В Электростали женщина в ходе пьяной ссоры ранила собутыльника ножом

По его словам, днем 26 апреля из своей квартиры в доме на улице Маяковского в Электростали был доставлен в больницу мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД сожительница потерпевшего. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.