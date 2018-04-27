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Молодому драгдилеру из Подпорожья грозит до 20 лет тюрьмы
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Молодому драгдилеру из Подпорожья грозит до 20 лет тюрьмы 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Подпорожском районе Ленобласти полицейские сперва вышли на след, а затем оперативно задержали преступника, который торговал наркотиками и психотропными веществами на территории региона.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 26 апреля оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего жителя Подпорожья. При обыске у него обнаружили и изъяли более двадцати свертков с психотропным веществом общей массой 30 г, а так же наркотик растительного происхождения общей массой более 3 г.
Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств», а драгдилер помещён под стражу. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.
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