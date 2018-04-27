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Жительница Пермского края подозревается в присвоении денежных средств
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Жительница Пермского края подозревается в присвоении денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: В-курсе.ру
Сотрудниками отдела МВД России по Чернушинскому району расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В апреле текущего года в территориальный отдел внутренних дел обратился генеральный директор коммерческой организации с заявлением о преступлении.
Было установлено, что в период с апреля по декабрь 2016 года подозреваемая, занимая должность бухгалтера, незаконно снимала со счета фирмы денежные средства, которые впоследствии тратила на личные нужды. В общей сложности она присвоила свыше 540 тысяч рублей.
Генеральный директор долго не обращался в полицию, так как надеялся, что его подчиненная вернет взятые деньги. Однако подозреваемая так и не выплатила взятую сумму.
В настоящее время в отношении женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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